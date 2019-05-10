Нужно сделать шрифт на базе Times New Roman, со схожими элементами, но другими символами юникода. Т.е к примеру есть похожий символ "Ό" нужно подогнать чтобы буква в новом шрифте выглядела как русская "О" в ...
Доделать несколько символов в шрифте
Необходимо "дорисовать" несколько символов в шрифте
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