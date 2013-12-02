"Натянуть" код html в CMS, можно Joomla

Есть готовый код в html, нужно чтобы сайт также отображался в джумле. По сути идет один шаблон шапка, бока, футер, меню - они одинаковые для всех страниц. Уникальных страниц всего 5: главная, страница всех статей, страница одной статьи, страница меню, страница вопросов-ответов.