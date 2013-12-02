"Натянуть" код html в CMS, можно Joomla

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"Натянуть" код html в CMS, можно Joomla

Есть готовый код в html, нужно чтобы сайт также отображался в джумле. По сути идет один шаблон шапка, бока, футер, меню - они одинаковые для всех страниц. Уникальных страниц всего 5: главная, страница всех статей, страница одной статьи, страница меню, страница вопросов-ответов.

HTMLJoomla
11 лет назад
badrhari
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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