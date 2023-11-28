[WordPress] [Elementor] [Figma] Косметические изменения в теме сайта

$150
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка14 просмотров
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Необходимо внести изменения в текущую тему сайта в соответствии с макетами. Структура темы сохраняется. Дочерняя тема на базе hello-elementor.

Список задач:

1. Реализация новой цветовой схемы для веб-сайта.

2. Обновление домашней страницы (Elementor).

3. Обновление страницы «Забронировать чтение» (Elementor).

4. Обновление меню/шапки (Elementor).

Требуется опыт работы с WordPress, плагином Elementor

Ссылка на макет в фигме https://www.figma.com/file/lexvGnaszxFceJqhyNz22k/141123_Erin-Pavlina?type=design&node-id=704%3A1414&mode=design&t=yURWaQudrXBnZQfY-1

Бюджет проекта 150$ + 50$ (бонус в случае завершения в воскресенье)

WordPressFigmaElementor
месяц назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
Выбранный исполнитель
sanzaru
26 летУкраина
год в сервисе
Был
месяц назад
10 отзывов(-2)
месяц назад
$150
3 дня
UAH
Ужасно. Абсолютно безответственный дилетант, который ничего не умеет. С проектом не справился. Потратил 3 дня из-за этого чудо-исполнителя. В конечном итоге, сказал мне, что у него уже другой проект - а я со своим проектом типа шел лесом.