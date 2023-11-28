[WordPress] [Elementor] [Figma] Косметические изменения в теме сайта

Ужасно. Абсолютно безответственный дилетант, который ничего не умеет. С проектом не справился. Потратил 3 дня из-за этого чудо-исполнителя. В конечном итоге, сказал мне, что у него уже другой проект - а я со своим проектом типа шел лесом.