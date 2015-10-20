Адаптация шаблона для Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок176 просмотров
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Нужно установить шаблон и адаптировать.

Шаблон демо: http://themeforest.net/item/weblow-responsive-multipurpose-theme/full_screen_preview/5839808 

WordPress
8 лет назад
dva81
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад