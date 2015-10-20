Адаптация шаблона для Wordpress

Добрый день! Для действующего сайта, работающего на Instant CMS, необходимо выполнить мобильную версию сайта. Пишите, пожалуйста, свои предложения, если есть опыт с данной CMS или желание быстро разобраться в ней. Оплата и сроки по договоренности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно установить шаблон и адаптировать.
Шаблон демо: http://themeforest.net/item/weblow-responsive-multipurpose-theme/full_screen_preview/5839808
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