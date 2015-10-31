Адаптировать whmcs шаблон под верси 6.1.1

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Имеется шаблон биллинг панели whmcs купленный под версию 5.0.* но теперь панель проапгрейдилась до версии 6.1.1 и шаблон частично перестал функционировать.

Требуется его исправление.

8 лет назад
neterastudio
Александр 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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