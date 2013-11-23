Нужен человек для создания тем(шаблонов) .blogspot.com Шаблоны нужно создавать на англ. по указанной теме. Возможно долгосрочное сотрудничество. Так же обязательно пишите фиксированую цену за шаблон. Жду ваших предложений
Адаптивная верстка
Делаем редизайн сайта.
Заявки фрилансеров
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