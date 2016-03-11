Английская версия сайта на 1С-битрикс + микроправки

Добрый день, есть задача, сделать английскую версию сайта на 1с-битрикс "Малый бизнес". Есть русская и все тексты на английскую версию + должны быть функции перевода новостей и прочих текстов для отображени в английской версии, жду заявки от программистов, которые имели опыт локализаций сайтов. Заявки, разумеется жду без цен.