Английская версия сайта на 1С-битрикс + микроправки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки169 просмотров

Добрый день, есть задача, сделать английскую версию сайта на 1с-битрикс "Малый бизнес". Есть русская и все тексты на английскую версию + должны быть функции перевода новостей и прочих текстов для отображени в английской версии, жду заявки от программистов, которые имели опыт локализаций сайтов. Заявки, разумеется жду без цен.

9 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров