Аватарки для пользователей и форум

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок147 просмотров

Нужно установить и настроить форум с возможностью загружать фотографии пользователям(аватарки) на смс джумла

Предложения пишите с указанием вашей цены.

Joomla
12 лет назад
tat9530
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров