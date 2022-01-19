Bg video fullscreen добавить на WP сайт

Разместить в одном из блоков на сайте на WP видео таким образом чтобы оно отображалось на полный экран (background) при открытии страницы. Видео есть два разных для мобильной версии и стационарной.

Используются: WP Bakery, Slider revolution.

Не должны отображаться никакие элементы управления видео (от юбута или вимео). Только видео без кнопок и растянутое на полный мобильный экран. В стационарной версии задача уже реализована, осталось только в мобильной.

Обязательно показать каким образом реализовали данную задачу.