Битрикс 24 приложение запуска одного бизпроцесса из другого

Нужно приложение, которое позволит запускать один бизнес процесс из другого. Суть такова: есть последовательность действий, которая регулярно повторяется после (или на протяжении) разных бизнес процессов. Чтобы не дублировать ее описание в каждом БП, хотим вынести ее в отдельный бизнес процесс и запускать из других (по ходу или после окончания). Важно, чтобы в запускаемый бизнес процесс можно было передать переменную как параметр (например, список строк).