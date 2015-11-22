Битрикс 24 приложение запуска одного бизпроцесса из другого

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Нужно приложение, которое позволит запускать один бизнес процесс из другого. Суть такова: есть последовательность действий, которая регулярно повторяется после (или на протяжении) разных бизнес процессов. Чтобы не дублировать ее описание в каждом БП, хотим вынести ее в отдельный бизнес процесс и запускать из других (по ходу или после окончания). Важно, чтобы в запускаемый бизнес процесс можно было передать переменную как параметр (например, список строк).

8 лет назад
lofti
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 отзывов(-1)
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