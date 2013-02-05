Битрикс. Доработка по ТЗ

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки108 просмотров
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Сайт на bitrix. Необходимо создать дополнительный функционал.

Присылайте стоимость вашего часа работы. ТЗ предоставлю по требованию.

11 лет назад
m2
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад