Битрикс, поменять место сохранения фоток

по умолчанию, фотки на битриксе (каталог товаров) обрабатываются движком и закачиваются в папку /upload , даже если указывается путь с другого сайта, а не принудительно закачивается на хостинг

а место на хостинге не резиновое

задача - перенастроить движок так, чтобы фотки при обработке - засылались в облако, напр. mail.ru или dropbox, и ссылки на них делались соответственно на внешний сайт