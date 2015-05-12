Битрикс, поменять место сохранения фоток

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка136 просмотров

по умолчанию, фотки на битриксе (каталог товаров) обрабатываются движком и закачиваются в папку /upload , даже если указывается путь с другого сайта, а не принудительно закачивается на хостинг

а место на хостинге не резиновое

задача - перенастроить движок так, чтобы фотки при обработке - засылались в облако, напр. mail.ru или dropbox, и ссылки на них делались соответственно на внешний сайт

10 лет назад
maltair
Павел 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров