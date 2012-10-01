Битрикс профессиональный разработчик

Высокий уровень качества работы.

Проекты интересные и сложные

Большой опыт с битриксом

Работа Удаленно

По проектно

Требования:

- хорошее портфолио

- готовность работать с полной самоотдачей

- желание работать на результат

- ! делать лучше и больше чем есть в требованиях

- хороший и надежный человек

Выполнение задач не на 99% а на 100%

при хорошей работе – заказы регулярно

Просьба описать в отклике:

1. свои знания, навыки и опыт, примеры проектов

2. стоимость работы в мес.

3. читайте внимательно все требования