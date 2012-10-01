Создать сайт визитку, на битриксе, редакция "Старт". Дизайн готов, в .psd Оплата по факту. Бюджет 8 000 р. Подробнее skype parhomnick
Битрикс профессиональный разработчик
Высокий уровень качества работы.
Проекты интересные и сложные
Большой опыт с битриксом
Работа Удаленно
По проектно
Требования:
- хорошее портфолио
- готовность работать с полной самоотдачей
- желание работать на результат
- ! делать лучше и больше чем есть в требованиях
- хороший и надежный человек
Выполнение задач не на 99% а на 100%
при хорошей работе – заказы регулярно
Просьба описать в отклике:
1. свои знания, навыки и опыт, примеры проектов
2. стоимость работы в мес.
3. читайте внимательно все требования
Заявки фрилансеров
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