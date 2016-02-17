Битрикс программист

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок108 просмотров

требуется внедрить каталог+фильтр+карточку товара.  

интеграции с 1с нет 

ску нет 

интересует цена и срок 

оплата по факту.

9 лет назад
dipeja
Диана 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров