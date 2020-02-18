Bitrix - настроить отсылку форм через SMTP

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки212 просмотров
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На сайте есть формы заказа, обратной связи и т.д.

После переезда на новый сервер, перестали работать. Скорей всего из-за того, что мы не настраиваем отсылку писем с наших серверов через php (mail()). А используем SMTP аккаунты (тот же гугл). 

В общем, в текущем сайте (на Bitrix 16) скорей всего используется отправка через php. И надо настроить через SMTP.

4 года назад
ai-infotech
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
_nikodim
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$20
1 день
Всё сделано быстро и за адекватную цену.
Задача четкая и понятная. Оплата сразу после выполнения. Рекомендую.
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