Bitrix - настроить отсылку форм через SMTP

На сайте есть формы заказа, обратной связи и т.д.

После переезда на новый сервер, перестали работать. Скорей всего из-за того, что мы не настраиваем отсылку писем с наших серверов через php (mail()). А используем SMTP аккаунты (тот же гугл).

В общем, в текущем сайте (на Bitrix 16) скорей всего используется отправка через php. И надо настроить через SMTP.