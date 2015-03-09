Bitrix, превьюшки каждый день меняют URL

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Закрыт1 заявка106 просмотров

Движок 1С Bitrix,

превьюшки каждый день меняют URL.

Например: "Термостат погружной julabo pearl" - http://prntscr.com/6q9yls

06.04.2015 URL картинки:

http://rtstore.ru/upload/iblock/f80/f80fff4d84fbe4db1a2914c1c6b89467.png

09.03.2015:

http://rtstore.ru/upload/iblock/558/55894b058432f57da0b3f0a684deecf7.png

11.03.2015:

http://rtstore.ru/upload/iblock/c39/c39a791a13b13b261cb131570d988e56.png

Завтра URL будет другой.

Надо починить это, что бы картинки имели свой постоянный ОДИН адрес.

Если есть идеи как починить и понимание отчего так происходит -

то ваши предложения по цене и срокам по починке?

10 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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