Bitrix. Сайт-визитка.

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Закрыт4 заявки100 просмотров

Создать сайт визитку, на битриксе, редакция "Старт".

Дизайн готов, в .psd

Оплата по факту.

Бюджет 8 000 р.

Подробнее skype parhomnick

13 лет назад
parhomnick
Николай 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров