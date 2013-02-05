Bitrix: создать раздел "где купить"

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка125 просмотров
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Необходимо создать раздел где купить (список магазинов) на основе классификатора городов.

Пример стр http://www.a4tech.ru/stores/

Необходима возможность быстрого добавления городов, вводя в необходимые поля нужные значения.

Поля, которые должны быть:

-Список городов (который можно создать вручную)

1)Лого

2) Название компании

3)Выбор города из списка

4)Адрес

5)телефон

6)email

7)сайт

Отображение списка в 1 колонку, с четким разделением и отступами.

11 лет назад
speckau
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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