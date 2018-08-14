Бот для работы с биржей Binance по сигналам из Telegram

Нужен бот/юзербот, умеющий работать с биржей Binance по api, по командам из Telegram.

Особенности:

- бот будет подписан на канал в Telegram;

- работа только с одной парой USDT/BTC;

- выполнять только две команды:

1. продажа всего количества BTC по market price;

2. продажа всего количества USDT по market price;

Возможность настроек:

- возможность прописать канал Telegram, на который будет подписан бот;

- указать api public key и secret key;

- настройка ключевого слова для команды продажи и команды покупки;

- настройка отсрочки выставления ордера на срок от 1 до 60 секунд, после появления команды в канале.

- настройка осуществляется только одним юзером Telegram.

Важно: бот должен корректно работать с биржей в плане требований по запросам и исключить блокирования аккаунта биржей из-за некорректности запросов.