Добрый день! Нужносделать 3 доработки сайта на битрикс. ТЗ -https://docs.google.com/document/d/1Bq8qauwRdFN1O685lhA5QItU46d_0G4fHIRvI3ruZJ4/edit?usp=sharing В откликенапишите цену и срок за каждую доработку. Можно "от" - "до" Например, втаком виде: ...
Бот для работы с биржей Binance по сигналам из Telegram
Нужен бот/юзербот, умеющий работать с биржей Binance по api, по командам из Telegram.
Особенности:
- бот будет подписан на канал в Telegram;
- работа только с одной парой USDT/BTC;
- выполнять только две команды:
1. продажа всего количества BTC по market price;
2. продажа всего количества USDT по market price;
Возможность настроек:
- возможность прописать канал Telegram, на который будет подписан бот;
- указать api public key и secret key;
- настройка ключевого слова для команды продажи и команды покупки;
- настройка отсрочки выставления ордера на срок от 1 до 60 секунд, после появления команды в канале.
- настройка осуществляется только одним юзером Telegram.
Важно: бот должен корректно работать с биржей в плане требований по запросам и исключить блокирования аккаунта биржей из-за некорректности запросов.
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