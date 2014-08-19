CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок361 просмотр

Требуется сделать сканер-программу для оперативной обработки новых объектов ссылка: http://dom.sakh.com/, http://home.citysakh.ru/flat/sell/ Интересует стоимость и сроки исполнения.Спасибо

9 лет назад
svs24
47 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров