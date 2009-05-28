CMS для интернет-магазина

$230
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен25 заявок314 просмотров

Приветствую всех.

Для создаваемого сайта-магазина требуется поставить cms (любую), специальных требований нет - главное удобную и понятную. Жду предложений по срокам и оплате.

16 лет назад
sergiy77
47 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

webx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$230
7 дней
Сотрудничеством с Кириллом очень доволен. Он, видно сразу, специалист своего дела и человек хороший, ответственный. Работает качественно, даже если и возникают ошибки - все исправляет. Выполнил для меня уже не первую работу и поэтому ещё буду обращаться в будущем только к этому разработчику!
Это второй проект, который я выполнял для Сергея. Буду рад сотрудничать и в дальнейшем, т.к. приятно работать с компетентными заказчиками, которые могут четко выразить свои требования. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

webx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад