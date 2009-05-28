CMS для интернет-магазина

Сотрудничеством с Кириллом очень доволен. Он, видно сразу, специалист своего дела и человек хороший, ответственный. Работает качественно, даже если и возникают ошибки - все исправляет. Выполнил для меня уже не первую работу и поэтому ещё буду обращаться в будущем только к этому разработчику!