CMS Joomla 2.5 доработки

$15
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки198 просмотров
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Тобишь соц сети должны брать картинку, часть описания адекватно, а сейчас криво.

Joomla
9 лет назад
altweb
Шамов 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
aranwebpractic
Алексей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
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