Работа в области настройки движка, программирования и верстки Нужно 1. Отладить стили 2. Исправить мелкие проблемы со стилями 3. Разобраться с логикой работы движка ...
CMS сайта с внешним API и Bootstrap-темой
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, кто ранее писал CMS с нуля с использованием внешнего API.
Нужно создать CMS с использованием внешнего API для игр. Важно чтобы админка была Bootstrap-овской (конкретнее определим позже – важен опыт работы с Bootstrap темами).
Ищу разработчика или команду, которая ранее делала подобные или сложнее проекты.
ТЗ с блок-схемными и скринами на 38 страниц.
Всего 33 модуля. Нужно будет подключить пару платежных агрегаторов, сотовый биллинг, внешний смтп, апи игр, авторизацию через соцсети, Bootstrap с графиками и клиентскую часть.
На проект с дизайном, кодом и версткой есть 31 день. При сдаче проекта в срок и в первый же раз без дополнительных правок – премия.
Отвечаю только тут и в ЛС.
Работа только в рамках бюджета. Увеличен он может быть только за счет премии: до +30к.
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