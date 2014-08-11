CMS сайта с внешним API и Bootstrap-темой

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, кто ранее писал CMS с нуля с использованием внешнего API.

Нужно создать CMS с использованием внешнего API для игр. Важно чтобы админка была Bootstrap-овской (конкретнее определим позже – важен опыт работы с Bootstrap темами).

Ищу разработчика или команду, которая ранее делала подобные или сложнее проекты.

ТЗ с блок-схемными и скринами на 38 страниц.

Всего 33 модуля. Нужно будет подключить пару платежных агрегаторов, сотовый биллинг, внешний смтп, апи игр, авторизацию через соцсети, Bootstrap с графиками и клиентскую часть.

На проект с дизайном, кодом и версткой есть 31 день. При сдаче проекта в срок и в первый же раз без дополнительных правок – премия.

Отвечаю только тут и в ЛС.

Работа только в рамках бюджета. Увеличен он может быть только за счет премии: до +30к.