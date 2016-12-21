CMS Satellite доработки

Сайт happyday kz

1.Возможность оформления заказа без регистрации.

2.Поля в корзине для заполнения Имя, адрес, телефон.

3.Починить уведомления о заказе на почту.

4. На главной странице сделать кнопку заказать (добавить в корзину). Перед названием подарочных сертификатов. Сейчас для добавления товара в корзину нужно зайти на страницу услуги и сделать это там.

5. Починить корзину – при клике на кнопку "Перейти в корзину" мы туда не переходим.

6. Сделать всплывающую подсказку при добавлении товара в корзину.