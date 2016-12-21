CMS Satellite доработки

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Закрыт1 заявка77 просмотров

Сайт happyday kz 

1.Возможность оформления заказа без регистрации.  

2.Поля в корзине для заполнения Имя, адрес, телефон.   

3.Починить уведомления о заказе на почту.  

4. На главной странице сделать кнопку заказать (добавить в корзину). Перед названием подарочных сертификатов. Сейчас для добавления товара в корзину нужно зайти на страницу услуги и сделать это там. 

5. Починить корзину – при клике на кнопку "Перейти в корзину" мы туда не переходим. 

6. Сделать всплывающую подсказку при добавлении товара в корзину.

8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров