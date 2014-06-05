DLE + верстка для кулинарного сайта + данные БД

Здравствуйте!

Нужен дизайн и проработка структуры DLE сайта рецептов

есть БД рецептов (не DLE) - нужно добавить все из нее на DLE сайт..

также в существующей БД есть ссылки на картинки к рецепту..

папка с картинками и БД будет передана программисту.

разделы сайта соответствуют разделам поваренной книги..

супы, вторые блюда... рыбные блюда, салаты... полный перечень предоставлю..

кроме того обязательно присутствие раздела новости

статьи

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пример диз., который нравится: http://womenmagazine.net

нужна возможность добавить свой рецепт

и загрузить картинки

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Жду Ваши предложения.