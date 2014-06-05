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DLE + верстка для кулинарного сайта + данные БД
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен дизайн и проработка структуры DLE сайта рецептов
есть БД рецептов (не DLE) - нужно добавить все из нее на DLE сайт..
также в существующей БД есть ссылки на картинки к рецепту..
папка с картинками и БД будет передана программисту.
разделы сайта соответствуют разделам поваренной книги..
супы, вторые блюда... рыбные блюда, салаты... полный перечень предоставлю..
кроме того обязательно присутствие раздела новости
статьи
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пример диз., который нравится: http://womenmagazine.net
нужна возможность добавить свой рецепт
и загрузить картинки
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Жду Ваши предложения.
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