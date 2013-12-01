Добавить 2 раздела на сайт на wordpress

Есть шаблон с модулями/плагинами http://yadi.sk/d/f54OtfVvDdYp9 Обычно все сразу работает, но тут надо время чтоб понять какие позиции занимают блоки в шаблоне и т д Вроде не сложно, но времени нет Вообщем надо ...