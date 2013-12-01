Добрый день! Задача 1) Выдернуть из вебархива ОЧЕНЬ простой блог. Просто блог лента без каких либо навоторов (см скриншет) Посадить на Wordpress, чтобы выглядел 1 в 1 Реализовать функционал ...
Добавить 2 раздела на сайт на wordpress
На сайт Takko-service.ru необходимо добавить 2 новостных раздела: 1. События 2. Важно знать. Сайт на вордпрессе. В заявке укажите сроки и цену
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! 3.theamericans.ru сайт 1) На странице заявка нужно сделать так чтобы все поля были справа от названий расположены, а не под нимиСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужна установка и настройка галереи joomla 2.5 с возможностью вставлять ее в материалы и сопровождать картинки короткими описаниями. В заявке обязательно указывайте бюджет и срок выполнения, желательно со ссылкой на пример работы ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть шаблон с модулями/плагинами http://yadi.sk/d/f54OtfVvDdYp9 Обычно все сразу работает, но тут надо время чтоб понять какие позиции занимают блоки в шаблоне и т д Вроде не сложно, но времени нет Вообщем надо ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт http://wowfactor.ru На нем "допиленный" WordPress После переноса всего на новый хостинг не все работает: http://johnfisher-wordpress.tw1.ru/ Кто возьмется? От первого сайта есть только админка, от ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Необходимо обгрейдить сайт на ВордПресс. В движек вносились изменения, поэтому нужен чел., который сможет решить все проблемы, которые появятся после обновления. Также потребуется обновить плагины. Кроме того, нужно будет доустановить новые плагины, ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $60
*графическое представление в прикрепленном файле 1 – кнопка конструктор (при нажатии всплывает popup окно в 75% экрана в ширину и 95%d высоту) 2 – возможность загрузить сохраненную модификацию ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Для знающего специалиста работы не много. Есть сайт kubantekstil.ru На сайте организован каталог товаров http://kubantekstil.ru/catalog/products/ Кроме этого на сайте настроен импорт товаров из ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать простой конструктор сайтов. Практически полный аналог вот этого http://urlid.ru/bfyz Главные возможности: добавление разделов, загрузка информации в формате PDF, doc, xls, jpeg с конвертацией в html, хотя бы минимальная настройка дизайна. Собственно, в демо ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад