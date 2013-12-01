Добавить 2 раздела на сайт на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок152 просмотра

На сайт Takko-service.ru необходимо добавить 2 новостных раздела: 1. События 2. Важно знать. Сайт на вордпрессе. В заявке укажите сроки и цену

WordPress
11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров