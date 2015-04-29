Добавить функционал к сайту на wp, изменить шаблон страниц

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Закрыт1 заявка107 просмотров

Добрый день,

нужно доделать сайт на word press, добавить функционала, скорректировать шаблоны страниц в соответствии с макетами.

Сайт playgeneration.ru

Перечень задач и макеты в приложении

Пожалуйста, указывайте ваши сроки и вилку стоимости в рублях

C уважением,

Юлия

WordPress
10 лет назад
PumYulie
Юлия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров