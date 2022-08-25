Добавить код виджета на сайт WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки262 просмотра

На страницы сайта определенного типа нужно добавить отображение виджета с отзывами о компании. Сама тема WP видимо не поддерживает виджеты - такой вкладки в админке нет, код виджета, насколько понял, через шаблон страницы нужно ставить 

Сегодня-завтра нужно сделать.

От вас цена за работу

Если требуются уточнения по задаче, пишите в PM

WordPress
3 года назад
seoacc
Михаил 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Спасибо. Работа выполнена качественно и быстро.
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Заявки фрилансеров

Кузьма
 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
62 отзыва(-1)
3 года назад
xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад

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