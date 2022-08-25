Ищется разработчик для натяжки верстки на платформу Битрикс. Также требуется оптимизация скорости работы системы под высокой нагрузкой, учитывая несколько тысяч хостов в сутки. Обеспечьте стабильную и быструю работу сайта.
Добавить код виджета на сайт WordPress
На страницы сайта определенного типа нужно добавить отображение виджета с отзывами о компании. Сама тема WP видимо не поддерживает виджеты - такой вкладки в админке нет, код виджета, насколько понял, через шаблон страницы нужно ставить
Сегодня-завтра нужно сделать.
От вас цена за работу
Если требуются уточнения по задаче, пишите в PM
Выбранный исполнитель
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