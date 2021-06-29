Добавить на сайт WP две страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок75 просмотров

Добрый день!

Сайт поднимитеруки.рф

Необходимо добавить две страницы

https://www.figma.com/file/ftaY13Y0B561LufHI32hwz/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-1440-(Copy)?node-id=5132%3A7410

пользователь со страницы с формой попадает на страницу с картой и включается фильтр региона, который указал пользователь.

Node.jsWordPress
4 года назад
smaginve
Виталий 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров