Требуется настроить basic authentication для внутренней папки WordPress. Возникает ошибка 404 при переходе в защищенную папку. Необходимо совместить правила .htaccess, чтобы аутентификация работала корректно и не конфликтовала с основными правилами маршрутизации WordPress.
Добавить переключатель языка на шапку сайта. Wordpress
Плагин Polylang установлен и настроен осталось только добавить переключатель языков.
Заявки фрилансеров
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