Добавить переключатель языка на шапку сайта. Wordpress

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Закрыт6 заявок948 просмотров

Плагин Polylang установлен и настроен осталось только добавить переключатель языков. 

WordPress
4 года назад
guest_16250542893537
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Заявки фрилансеров

Валерий
 
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Виктор
 
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