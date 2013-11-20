Необходимо перенести сайт с хостинга агавы на тайм-веб. Что бы все работало! Движок- Joomla Оплата по факту!
Добавить простой алфавитный указатель - Joomla
Имеется Joomla 3.2 + K2.
В меню вывода статей из K2 есть различные опции, как отображать на странице: в алфавитном порядке, по дате добавления и т.д.
К этим опциям надо добавить - алфавитный указатель.
В результате должно получится следующее:
На странице вверху алфавитный указатель - при нажатии показываются только те статьи, название которых начинается с выбранной буквы.
P.S. В меню выбор опции алфивитный указатель уже добавлено, html указателя добавлен, необходимо только прописать в helper сам код алфавитного указателя.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Joomla 2.5 Тема оформления от Yootheme Установлен Widjetkit Необходимо установить каптчу, не стандартную.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задача натянуть готовую верстку на джумла. Сайт визитка 7 страниц. Единственная сложность это слайдер. Более подробно буду обсуждать в личном порядке.Закрыт11 лет назад
- $140
Натянуть верстку на опенкарт. Имеется хтмл верстка, необходимо сверстать в шаблон и натянуть на систему. Срок исполнения 5 часов, бюджет оиентировочный 110 уе, возможна небольшая корректировка в сторону увеличения. Новичков и исполнителей без опыта ...Завершен11 лет назад
- $40
Добрый вечер. Есть рабочий интернет-магазин на Преста шоп, у него нужно заменить дизайн. псд предоставим. кто сможет быстро?Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт на CMS Joomla, шаблон "ja zite" (http://www.joomlart.com/demo/#ja_zite) Проблемы со слайдшоу (ja slideshow lite). Ссылку на сам сайт скину в л.с.: 1). Не переходит по некоторым вполне рабочим ссылкам в слайдшоу. ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сегодня в конце дня интегрировать несколько страниц в Joomla (сайт уже работает, те. работа не с "0"): Объем: - добавить 2 страницы - сделать чтобы блоки были редактируемые из админки ...Завершен11 лет назад
сайт http://sila-prirody.ru/ (работает с модулем Shopkeeper) нужно перевести на новую версию MODx (сейчас стоит версия 2х-годичной давности).Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Интеграция шаблона сайта визитки: главная и текстовая на 1С-Битрикс. Указывайте ориентировочную стоимость услуги (!)Закрыт11 лет назад
- $500
Требуется доработать сайт на опенкарт. ТЗ будет предоставлено выбранному исполнителю. Работы примерно на неделю, оплата от 10.000руб.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад