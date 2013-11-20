Добавить простой алфавитный указатель - Joomla

Имеется Joomla 3.2 + K2.

В меню вывода статей из K2 есть различные опции, как отображать на странице: в алфавитном порядке, по дате добавления и т.д.

К этим опциям надо добавить - алфавитный указатель.

В результате должно получится следующее:

На странице вверху алфавитный указатель - при нажатии показываются только те статьи, название которых начинается с выбранной буквы.

P.S. В меню выбор опции алфивитный указатель уже добавлено, html указателя добавлен, необходимо только прописать в helper сам код алфавитного указателя.