Добавить пункт в меню

Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Мне нужно добавить на моём сайте www.as-workshop.ru раздел «Отзывы» в верхнее и нижнее горизонтальное меню между пунктами «Портфолио» и «Цены».

Я пробовал это сделать самостоятельно, но понял, что нужно сверстать само меню, потому что при попытке добавить пункт, сайт исказило, а пункта вообще не было видно.

Сайт на Joomla. Раздел будет самой обычной страницей. На нижнем горизонтальном меню раздел будет просто действовать, как и все остальные разделы там же (это Вы поймёте, когда посмотрите).

Предлагайте, пожалуйста, в заявках ваши варианты решения поставленной задачи, а также указывайте стоимость (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) и примерные сроки.

Если что-либо непонятно, то любые вопросы можете без проблем задавать мне здесь на сайте в ЛС.

Бюджет ограничен, поэтому предпочтение будет отдаваться предложениям с более низкой стоимостью. Оплата посредством системы Яндекс.Деньги.