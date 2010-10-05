Добавить пункт в меню

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок191 просмотр
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Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Мне нужно добавить на моём сайте www.as-workshop.ru раздел «Отзывы» в верхнее и нижнее горизонтальное меню между пунктами «Портфолио» и «Цены».

Я пробовал это сделать самостоятельно, но понял, что нужно сверстать само меню, потому что при попытке добавить пункт, сайт исказило, а пункта вообще не было видно.

Сайт на Joomla. Раздел будет самой обычной страницей. На нижнем горизонтальном меню раздел будет просто действовать, как и все остальные разделы там же (это Вы поймёте, когда посмотрите).

Предлагайте, пожалуйста, в заявках ваши варианты решения поставленной задачи, а также указывайте стоимость (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) и примерные сроки.

Если что-либо непонятно, то любые вопросы можете без проблем задавать мне здесь на сайте в ЛС.

Бюджет ограничен, поэтому предпочтение будет отдаваться предложениям с более низкой стоимостью. Оплата посредством системы Яндекс.Деньги.

13 лет назад
akdix
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
nagaev
Роман 
85 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Просто сказал куда нужно зайти и что нажать. Всё - проблема решена. Спасибо!
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