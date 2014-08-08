Добавить рекламу в определенные категории DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки172 просмотра

Все перепробовал. тег [category], catlist в main.tpl не работает. Для каждой категории есть свой рекламный блок. Нужно добавить соответствующие рекламные блоки в определенные категории DLE 10.0 Оплата Приват24

DLE
11 лет назад
cash_cs
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров