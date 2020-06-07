Добрый день. Вся суть в заголовке : ) Интернет магазин https://mirribalki.com.ua/ работает на Opencart 3.0.2.0, нужно сделать, чтобы в карточке товара по умолчанию была активна первая (или единственная) опция товара.
Добавить виджет Boxberry на тильде
Здравствуйте, нужно добавить виджет Boxberry на тильде
подскажите пожалуйста, сколько стоит ваша работа?
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