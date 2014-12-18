Добавить возможности отображение тайм-лайн постов

$20
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка101 просмотр
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Есть сайт, на котором есть таймлайн постов, отображающейся на главной странице. Но возможность указания даты в публикуемых записях ограничевается 300 летием, нужно добавить возможность публикации статьи под датой 1300 год или 1200

9 лет назад
winsloy
Иван 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв