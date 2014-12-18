Требуется установить лайтбокс на PrestaShop
Добавить возможности отображение тайм-лайн постов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, на котором есть таймлайн постов, отображающейся на главной странице. Но возможность указания даты в публикуемых записях ограничевается 300 летием, нужно добавить возможность публикации статьи под датой 1300 год или 1200
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется установить капчу на друпал.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется поправить вывод сортировки товаров в интернет-магазине на UMI CMS. Рассмотрю опытных товарищей со скайпом.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт, написанный на Zend а админка на Bitrix. Нужно перенести его с одного сервера на второй. начать нужно сегодня, как можно раньше. от вас ценна и срок. кто справится с работой, то может поучаствовать ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо выполнить перенос сайта (Joomla 1.5.25) с хостинга yutex на хостинг Reg.ru.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
На планшетах и айфонах надо подправить адаптивность, она есть но немного не так, как хотелось бы. ТЗ вышлюСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $60
Необходима верстка на CMS Opencart. Бюджет: $60 Сроки: к 22.12.2014 г. вывести полностью главную страницу, к 25.12.2014 г. - весь сайт. Предоплата: 50% Изучите макет сайта, будет еще предоставлена прорисованная корзина. Все доп. модули будут предоставлены (фильтры, модуль новостей ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $60
Необходима верстка на CMS Wordpress. Бюджет: $60 Сроки: к 22.12.2014г. вывести полностью главную страницу, к 25.12.2014 г. - весь сайт. Предоплата: 50% Изучите макет сайта, будут еще внесены незначительные изменения на странице рубрики и странице одной записи. Жду комментариев.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть старый СДЛ: www.viktor-tsoy.com Сделан давно. CMS сайта - DLE, доступа к CMS нет. Есть доступы к FTP и phpmyadmin, думаю, сбросить пароли доступа в админку сайта труда не составит. Необходимо убрать вирус с сайта, обновить ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад