Добавление пользователей в phpBB 3.0.12

ТЗ на доработку респонсив отображения блоков на маленьких экранах Есть сайт интернет магазина на Joomla 2.5. Trend-city.ru или тестовый домен zhigal.bget.ru Шаблон у него купленный, сделан на Фреймворке Helix первой ревизии. Шаблон istore http://demo.joomshaper.com/2012/istore/ Сам шаблон responsive. Т.е подстраивается под ...