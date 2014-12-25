Допилить сайт на wordpress.

Работу нужно выполнить качественно, минимум плагинов (1 можно). Осталось всего ничего, реализовать кастомный вход/регистрацию, вход с помощью соц сетей (плагин), страничку пользователя с возможностью добавить статьи/менять логин, пароль/просмотреть статьи добавленные им. Все.

Еще пару мелочей вроде скрытие чего то когда пользователь не авторизован и так далее, только пустяки, основную задачу я уже описал.

Верстку покажу кандидатам.

Пожалуйста пишите когда можете приступить, и когда закончите.

Работаем по схеме — принимаю заявку тут, что бы без проблем потом, оплата через БС или после показа.