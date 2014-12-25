Допилить сайт на wordpress.

Данный проект состоит из нескольких частей. 1) Итак имеется форум на Vbulletin 3.8.5 nulled. Куплена лицензия на 4 версию. Нужно без потери УРЛ перевести форум на 4 версию Vbulletin. Проблема заключается в том, что форум ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работу нужно выполнить качественно, минимум плагинов (1 можно). Осталось всего ничего, реализовать кастомный вход/регистрацию, вход с помощью соц сетей (плагин), страничку пользователя с возможностью добавить статьи/менять логин, пароль/просмотреть статьи добавленные им. Все.
Еще пару мелочей вроде скрытие чего то когда пользователь не авторизован и так далее, только пустяки, основную задачу я уже описал.
Верстку покажу кандидатам.
Пожалуйста пишите когда можете приступить, и когда закончите.
Работаем по схеме — принимаю заявку тут, что бы без проблем потом, оплата через БС или после показа.
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