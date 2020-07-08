Доработать функционал сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки363 просмотра

добрый день!

https://fashion-style.net.ua/ -

wordpress, были внесены изменения в тему(не woocommerce) и ядро для реализации бизнесс-процессов магазина.

ТЗ:

1.добавить в шаблон подробного просмотра товара возможность оставлять отзыв с фото( как переключатель закладок между комментариями и отзывами)

2. в сайдбаре слева реализовать возможность фильтров по цене, размеру, цвету

WooCommerceWordPress
5 лет назад
LuckyMaryna
39 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Карина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад