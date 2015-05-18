Доработать функциональность сайта на Wordpress

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Завершен1 заявка152 просмотра

newcosta.com - они занимаются продажей и арендой объектов

БД сделала таким образом, что аренда и продажа не пересекаются. ОБъект добавленный в продажу в аренде не доступен.

так вот клиент жалуется, что если объект продается и здается, то его парит 2 раза его доабвлять на сайт.

1. Необходимо сделать в форму добавления редактирования кнопку "скопировать объект в аренду", что бы функция брала готовый объект (которые уже есть на сайте) или же при добавлении нового (может быть здесь нужен чекбокс) и копировала весь объект в аренду со всеми фотографиями, описаниями, полями, кроме цены.

2. ПРи добавлении нового объекта в базу, ему бы генерировался уникальный айди

3. Вопросы по-мелочи.

WordPress
10 лет назад
seotop2
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
1 день
Понравился подход к задаче. Первым делом получил полное ТЗ, оценил масштаб, указал сроки и стоимость. Работа была выполнена вовремя .
Понятное ТЗ + Артем всегда на связи. Только положительные эмоции от сотрудничества.

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stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад