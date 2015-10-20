Доработать корзину для старого virtuemart joomla

Всем привет, нужно доработать корзину. В исполнители прошу добавляться только если вы хорошо знаете движок, ниже напишу почему.

1)убрать лишние действия и поля, в идеале сделать 1 шаг, покажу на примере другого движка как хочется.программа минимум: вначале запрашивать емейл фио и телефон, запоминать, потом уже показывать остальные поля вроде адрес и тп.

2) доработать выбор курьерская доставка или самовывоз, чтобы при указании города, подставлялась цена доставки, цена самовывоза, выбор пунктов самовывоза(на основе api курьерской службы)

детальное тз вопреки обыкновению не пишу, тк надо понять какие возможности и ограничения есть у данного движка и тп.

Пишите пож-ста примерную цену за которую вы готовы взяться за подобную задачу.

сайт: test. pimama. ru.