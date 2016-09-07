Доработать плагин бронирования wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. 

Необходимо доработать плагин бронирования wordpress. 

Название плагина Pinpoint Booking System WordPress Plugin (Pro) . 

Плагин с большим функционалом. Обычную версию можно скачать с оф. сайта. Хорошая документация. 

https://pinpoint.world/wordpress/example/default-calendar/

Плагин требуется для бронирования загородных коттеджей для отдыха посуточно. 

На данный момент есть два коттеджа, которые сдаются в аренду. 

Для каждого коттеджа будет своя независимая форма бронирования. 

Необходимо использую текущий плагин внести в него небольшие доработки. 

Исходя из предложенного визуального макета формы необходимо: 

1) изменить визуально добавление количества человек для бронирования. Вместо выпадающего списка с цифрами, реализовать в виде картинок пример на сайте www.just.travel/

В предложенном макете формы видно как это должно быть реализовано. 

2) Добавить возможность вывода спецпредложения для одного дня ,нескольких дней или целого месяца, если пользователь листает календарь меняется акция в верхнем поле формы. (в функционале плагина есть что-то подобное) 

3) Добавить разворачивающийся блок с текстом.(текст для всех месяцев будет один, это будет описание бронирования порядок действий.) 

4) Добавить всплывающую форму обратного звонка. (обычная форма имя и телефон) 

5) Сверстать форму плагина исходя из макета (особая точность не требуется

WordPress
7 лет назад
bosfor-vrungel
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
roomaas
Илья 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$30
2 дня