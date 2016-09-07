Добрый день. Необходимо произвести редактирование шаблона, подключение модулей + небольшая стилизация согласно ТЗ. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо доработать плагин бронирования wordpress.
Название плагина Pinpoint Booking System WordPress Plugin (Pro) .
Плагин с большим функционалом. Обычную версию можно скачать с оф. сайта. Хорошая документация.
https://pinpoint.world/wordpress/example/default-calendar/
Плагин требуется для бронирования загородных коттеджей для отдыха посуточно.
На данный момент есть два коттеджа, которые сдаются в аренду.
Для каждого коттеджа будет своя независимая форма бронирования.
Необходимо использую текущий плагин внести в него небольшие доработки.
Исходя из предложенного визуального макета формы необходимо:
1) изменить визуально добавление количества человек для бронирования. Вместо выпадающего списка с цифрами, реализовать в виде картинок пример на сайте www.just.travel/.
В предложенном макете формы видно как это должно быть реализовано.
2) Добавить возможность вывода спецпредложения для одного дня ,нескольких дней или целого месяца, если пользователь листает календарь меняется акция в верхнем поле формы. (в функционале плагина есть что-то подобное)
3) Добавить разворачивающийся блок с текстом.(текст для всех месяцев будет один, это будет описание бронирования порядок действий.)
4) Добавить всплывающую форму обратного звонка. (обычная форма имя и телефон)
5) Сверстать форму плагина исходя из макета (особая точность не требуется
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