Здравствуйте.

Необходимо доработать плагин бронирования wordpress.

Название плагина Pinpoint Booking System WordPress Plugin (Pro) .

Плагин с большим функционалом. Обычную версию можно скачать с оф. сайта. Хорошая документация.

https://pinpoint.world/wordpress/example/default-calendar/

Плагин требуется для бронирования загородных коттеджей для отдыха посуточно.

На данный момент есть два коттеджа, которые сдаются в аренду.

Для каждого коттеджа будет своя независимая форма бронирования.

Необходимо использую текущий плагин внести в него небольшие доработки.

Исходя из предложенного визуального макета формы необходимо:

1) изменить визуально добавление количества человек для бронирования. Вместо выпадающего списка с цифрами, реализовать в виде картинок пример на сайте www.just.travel/.

В предложенном макете формы видно как это должно быть реализовано.

2) Добавить возможность вывода спецпредложения для одного дня ,нескольких дней или целого месяца, если пользователь листает календарь меняется акция в верхнем поле формы. (в функционале плагина есть что-то подобное)

3) Добавить разворачивающийся блок с текстом.(текст для всех месяцев будет один, это будет описание бронирования порядок действий.)

4) Добавить всплывающую форму обратного звонка. (обычная форма имя и телефон)

5) Сверстать форму плагина исходя из макета (особая точность не требуется