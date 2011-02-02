Доработать сайт

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки278 просмотров

Сайт - ih.creativedesign.az - сделан на Вордпресс.

Требования - доработать Архив новостей, Блоки фото, видео и все другое. Более подробное обьяснение в аське.

Сроки - срочно, даже очень!

Бюджет - предлагайте.

Предоплаты нет. Сделайте работу - получите сразу деньги!

WordPress
14 лет назад
Metrix
Рауф 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

JuraShvec
Юрий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$150
1 день
Очень оперативно и качественно. Просто выручил меня. Благодарю
Приятный заказчик.

Заявки фрилансеров

JuraShvec
Юрий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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