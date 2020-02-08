Доработать сайт на битрикс

Воспринимаю битрикс как полный отстой.

Но дело сделано www.dialogagro.ru, необходимо доработать и далее развивать сайт на битрикс.

пожалуйста, пишите только те кто умеет, и кого есть время. предпочтение отдам програмистам, а не конторам.

если все срастется есть еще 2-3 проекта по веб. и много текущей работы 1с

www.dialogagro.ru

всем спасибо.

всем бобра.