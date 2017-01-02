Доработать сайт на вордпрессе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт14 заявок210 просмотров

Требуется доработать сайт http://kupitdiplomi.ru

1. Отредактировать шапку:

Заменить картинку (в прилагаемом файле файл фотошопа со слоями)

Убираем весь текст и пишем. 

Первая строчка: Продажа Дипломов и Аттестатов

Вторая строчка: на оригинальных бланках ГОСЗНАК !!!

 

УБИРАЕМ : НАШ ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

 

ПИШЕМ: Звонок бесплатный для жителей РФ.

2. Сделать адаптивную под мобильные устройства верстку.

3. В меню сделать текущие пункты выделенными и неактивными для перехода на саму себя.

WordPress
8 лет назад
archerl
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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