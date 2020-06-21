Joomla, K2. Установлен компонент Altauserpoints - позволяет начислять баллы за разные действия на сайте. Задача - для компонента Altauserpoints добавить правило начисления баллов пользователю за голосование K2 постов.
Доработать сайт на Wordpress
1. проставить title, description, H1-H3 страниц2. подключить турбо-страницы Яндекс
- обновить sitemap.txt
Заявки фрилансеров
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