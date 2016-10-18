Доработать сайт на WordPress

$50
Системы управления (CMS)Завершен17 заявок248 просмотров
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Необходимо:

  • провести ревизию плагинов на WordPress, удалить лишнее
  • проверить движок на наличие вирусов, провести аудит безопасности
  • сделать около 20 косметических правок по верстке и контенте
Подробное задание будет предоставлено по запросу в личку
WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
magic-vision
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Yacovets
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$40
3 дня
Выполнил задание качественно, результатами очень довольны
Очень хороший заказчик, понравилось общение и работа с ним. Рекомендую.
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