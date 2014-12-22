Доработать сайт на wordpress и CRM учета заказов.

Задача состоит из нескольких подзадач, потому сперва опишу что есть и затем что надо сделать, по пунктам.

Что есть:

1) Есть несколько сайтов по доставке пиццы, написанных на wordpress, которые отправляют заказы в CRM.

Например pizzasushi.su , 9747445.ru, и тд. На части сайтов есть автоматическая синхронизация с товарами пиццерии, которая не всегда работает.

2) Есть CRM учета заказов, которая собирает заказы с сайтов, отправляет в пиццерию и получает назад статусы заказа от пиццерии (принят, отклонен) CRM написана на laravel

3) Есть недоработанная новая CRM на ruby on rails

Задача:

1) Доработать CRM так, чтобы она учитывала еще и заявки на звонок с сайтов. Требуется отправлять в качестве заказа имя и номер клиента, а также некую среднестатистическую сумму заказа.

2) Проверить работоспособность и починить синхронизацию товаров на сайтах магазинах.

3) Там, где заказы в CRM не отправляются – починить механизм отправки заказов.

4) Разобраться, почему иногда происходит задержка отправки заказов с сайтов и устранить проблему.

5) Проанализировать стоимость и целесообразность перехода на новую CRM

Понимаю, что сходу сложно оценить стоимость проекта и бюджет, потому предлагаю разбить задачу по этапам и рассчитываться по блокам или в часах.

Общий бюджет в проекте указан за первые 4 пункта.

От кандидатов требуется:

1) Указать стоимость часа вашей работы. (желательно в $ и рублях)

2) Указать информацию о опыте с wordpress, laravel и ruby

3) Портфолио

4) Контакты – Нужна возможность общаться голосом, например по skype