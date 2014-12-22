Здравствуйте! Необходимо написать скрипт вывода тем форума, работающего на движке xenForo, на главную страницу сайта, работающего на движке DLE. Выводиться должна последняя прокомментированная тема на форуме с текстом последнего сообщения в этой теме и аватаром пользователя, добавившего ...
Доработать сайт на wordpress и CRM учета заказов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача состоит из нескольких подзадач, потому сперва опишу что есть и затем что надо сделать, по пунктам.
Что есть:
1) Есть несколько сайтов по доставке пиццы, написанных на wordpress, которые отправляют заказы в CRM.
Например pizzasushi.su , 9747445.ru, и тд. На части сайтов есть автоматическая синхронизация с товарами пиццерии, которая не всегда работает.
2) Есть CRM учета заказов, которая собирает заказы с сайтов, отправляет в пиццерию и получает назад статусы заказа от пиццерии (принят, отклонен) CRM написана на laravel
3) Есть недоработанная новая CRM на ruby on rails
Задача:
1) Доработать CRM так, чтобы она учитывала еще и заявки на звонок с сайтов. Требуется отправлять в качестве заказа имя и номер клиента, а также некую среднестатистическую сумму заказа.
2) Проверить работоспособность и починить синхронизацию товаров на сайтах магазинах.
3) Там, где заказы в CRM не отправляются – починить механизм отправки заказов.
4) Разобраться, почему иногда происходит задержка отправки заказов с сайтов и устранить проблему.
5) Проанализировать стоимость и целесообразность перехода на новую CRM
Понимаю, что сходу сложно оценить стоимость проекта и бюджет, потому предлагаю разбить задачу по этапам и рассчитываться по блокам или в часах.
Общий бюджет в проекте указан за первые 4 пункта.
От кандидатов требуется:
1) Указать стоимость часа вашей работы. (желательно в $ и рублях)
2) Указать информацию о опыте с wordpress, laravel и ruby
3) Портфолио
4) Контакты – Нужна возможность общаться голосом, например по skype
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