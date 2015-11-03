Доработать сайт Wordpress. Срочно

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Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки200 просмотров
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1. Создать форму поиска/подбора публикаций по 2-м категориям.

2. Настроить блок кнопок-категорий для выбора публикаций для отображения

только на тех страницах которые имеют к ним непосредственное отношение.

3. Сделать выпадающее описание в списке публикаций.

WordPress
8 лет назад
reklamasster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад