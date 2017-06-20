Нeобхoдимo в сoздaннoe нaми поле перезaписывaть врeмя поcлeднeго звонкa c телeфoнии Битpикc24. Цель: помеcтить дaнное пoле в активити БП чтoбы отталкиваться имeннo от нeго для назначения дeйcтвий, отталкиваясь oт даты и вpeмени пocлeднeгo звонкa. Звoнки учитываем: - ...
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Сайт - массажисты . com . ua
Сайт сделан на WordPress установлен шаблон ClassifiedEngine вот этот https://www.enginethemes.com/themes/classifiedengine/
На этом сайте располагаются резюме массажистов. Те кто оплатил определенную сумму выводятся на главную страницу.
Нужно сделать следующее:
1. Не работает выбор города. Ни на главной странице, ни на странице "Все массажисты". Раньше работало, нужно выявить в чем проблема и исправить. Должно работать так, что если на главной странице выбрать какой-либо город, то в блоке "Рекомендуемые массажисты" должны отображаться только те рекомендуемые объявления, которые относятся к этому городу, а если к какому-то выбранному городу нет ни одного привязанного из рекомендуемых (ТОП) объявлений, тогда в блоке будет пусто, вместо объявлений будет просто надпись, например "Нет предложений". А если выбирать город на странице "Все массажисты" или какой-то подкатегории, тогда соответственно, будут показываться только те объявления, которые привязаны к этому городу. В Общем опция выбора города, должна запоминаться для текущего пользователя (это сейчас работает, запоминается, просто опцию эту нужно сохранить), чтобы если он перейдет на какую-то страницу, подкатегорию, то город останется тот, что выбрал клиент, например Одесса, и в каждой из подкатегорий массажа будет отображаться только объявления для города Одесса. Сейчас при выборе города, пользователя переводит на главную страницу, а должно просто обновить текущую страницу, привязать выбранный город и показать объявления привязанные к этому городу.
2. На странице массажисты . com . ua/massage/ все резюме выводятся на одну страницу, нужно сделать постраничную навигацию (пагинацию), сделать так что бы резюме на одной странице выводилось бы 25, и вновь появилась постраничная навигация как в демо https://classifiedengine.enginethemes.com/
Оцените стоимость и сроки выполнения описанных задач.
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