Доработать структуру сайта на аспро (шаблон битрикс)

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки270 просмотров

День добрый!

есть сайт: https://clck.ru/Perhx

Битрикс

Использован шаблон Аспро Мед https://medc2.aspro-demo.ru/

Задача - во вложении.

Кратко: создать новые разделы/страницы, заполнить текстами (пришлю), перенести существующие страницы, и меню привести к виду в задании.

Срок выполнения - 2 дня (в ср утром пришлю контент, в четверг вечером надо сдать работу).

+/- 1 день, дедлайн - пятница.

5 лет назад
noctis-seo
Станислав 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

osi-pov
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$60
2 дня
Escrow
Андрей быстро разобрался в задании, задал все необходимые вопросы по существу - сразу видно сел, разобрался, продумал. Работа была сделана ранее срока, даже с учетом небольших корректировок в процессе. Если для вас, как и для меня, важна быстрая коммуникация, внимательное отношение и скорость работы - смело обращайтесь к Андрею. Рекомендую !
Все супер

Заявки фрилансеров

Сергей
 
38 лет
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osi-pov
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Евгений
 
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